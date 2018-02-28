Новый автономный концепт Volkswagen сможет создавать голограммы

На официальном YouTube-канале немецкого автоконцерна появился видеотизер, демонстрирующий работу голографического интерфейса системы мультимедиа. По мнению экспертов, на ролике компания показала беспилотный электрокар I.D. Vizzion, который должен дебютировать на автосалоне в Женеве.

Как пишет американский портал motor1, в салоне новинки отсутствуют руль и педали, зато установлен мультимедийный центр, который способен создавать трёхмерные голограммы. Управлять функциями нового концепт-кара от Volkswagen можно с помощью голосовых команд и жестов. Отмечается, что автономный электрокар, длина которого достигает 5110 мм, призван показать направление, в котором будет развиваться дизайн грядущих автомобилей от немецкого бренда.

Новый Volkswagen I.D. Vizzion получит 306-сильный электрический двигатель и набор литий-ионных батарей, которые позволяют преодолевать без подзарядки до 665 километров. Автомобиль способен разгоняться максимум до 180 км/ч.

Компания Volkswagen намерена поставить на конвейер новые электрокары к 2020 году. Первым представителем линейки I.D. окажется компактная машина, в дальнейшие планы входит выпуск минивэна, кроссовера и седана. К 2025 году Volkswagen собирается производить серийно свыше 20 электромобилей.

Яна Васильева