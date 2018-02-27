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| | Определены финалисты конкурса "Автомобиль года - 2018"

Определены финалисты конкурса "Автомобиль года - 2018"

Вчера, 23:00
Международные судьи, состоящие из ведущих автомобильных специалистов избирают победителя ежегодной премии с названием «Автомобиль года». Название авто, победившего в конкурсе назовут в марте в рамках Женевского автосалона.

Определены финалисты конкурса "Автомобиль года - 2018"

 

Первоначально за право быть представленными в конкурсе боролись 36 машин. В 2018 году в жюри соревнования попало 60 обозревателей, приехавших из 23 стран. В настоящее время судья определили семь претендентов на данное звание. В этот список попали Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, KIA Stinger, SEAT Ibiza и Volvo XC40.

При заключительном отборе победителя указанного состязания по установаленным правилам, конкурса каждый судья должен провести распределение из имеющихся в его распоряжении 25 баллов среди пяти из семи авто-участников конкурса. Результаты такого голосования станут известны на мотор-шоу в Женеве. В 2017 году авто года выступил "француз" Peugeot 3008, а в 2016 году выиграл соревнование немецкий Opel Astra.
Дмитрий Павличко
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