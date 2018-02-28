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| | В "Сокольниках" состоится выставка старинных авто

В "Сокольниках" состоится выставка старинных авто

Сегодня, 03:00
В период с 7 по 11 марта 2018 года в выставочном центре с названием «Сокольники» состоится мероприятие с наименованием Олдтаймер-Галерея. Данное мероприятие посвящено ретромобилям и техническому антиквариату.

В "Сокольниках" состоится выставка старинных авто

 

На выставку привезут автомобили, выпущенные с 1928 по 2014 годы. В список выставляемых машин попали иностранные авто и отечественные транспортне средства.

В этом году выставка состоится в 27 раз. Помимо экспозиции посетители когут заехать на блошиный рынок, Олдтаймер-Квест и Круглый стол в зале конференций экспозиции. Под выставку «хобби миллионеров» отдадут отдельную площадку. Представленная экспозиция посвячена незаконченным восстановительным проектам. В четвертом зале покажут пожарне машины 20 века.

Также на выставке продемонстрируют военные машины, а именно ЗИЛ-157 и БТР-152. Эти технические средства проедет по маршруту Москва-Брест-Москва летом 2018 года. На проект выделены средства из Фонда президенстких грантов.
Дмитрий Павличко
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