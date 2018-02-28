ГИБДД поделились новыми правилами прохождения техосмотра

Из-за 6 тысяч аварий в следствие технических неисправностей, были внесены изменения в правила прохождения техосмотра авто. В результате новые правила начали действовать с 22 февраля.

Татьяна Рязанская

Основная часть нововведений касается в основном доработок в автомобиле, помимо этого был расширен перечень критических неисправностей, а также повышены требования к состоянию авто. Теперь автомобилисты, у которых течет жидкость рулевого управления, не смогут получить документ о пройденном техосмотре. Более того запрещено использовать авто при отсутствии усилителя или демпфера, которые предусмотрены изначально.Изменения коснулись и фар. Теперь тонировка запрещена, в том числе и прозрачная пленка, различные элементы доработок оптики также запрещены, если они изначально не предусмотрено производителем. Также запрещается снимать стеклоомыватели и стеклоочистители.Водители шипованых машин, должны устанавливать покрышки с шипами на все четыре колеса, иначе им не удастся пройти техосмотр. Также теперь строже относятся к наличии аптечки в машине: при чем обратят внимание на содержимое. Кроме того, все доработки в автомобиле должны быть задокументированы и внесены как изменения в конструкцию. А газобаллонное оборудование должно соответствовать техрегламенту Таможенного союза.