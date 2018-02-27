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| | В сети рассекретили новый седан Audi A6 до премьеры

В сети рассекретили новый седан Audi A6 до премьеры

Вчера, 18:25
В интернете обнародовали фотографии нового седана Audi A6. Публичная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 6 марта 2018 года.

В сети рассекретили новый седан Audi A6 до премьеры

 

Оформление нового Audi A6 исполнено в духе Audi A7 и Audi A8. Новинку снабдят хромированную планку, которая соединяет задние осветители и матричную оптику со встроенными полосами ходовых огней.

Актуальная генерация Audi A6 выпускается с 2011 года. Обновленная версия машины появилась в апреле 2016 года. Автомобиль получил немного пересмотренный дизайн передней и задней части кузова. Помимо того у машины расширился перечень функций.

В России седан Audi A6 предлагается с 1,8- и 3-литровыми бензиновыми двигателями с отдачей 190, 249 и 333 лошадиные силы. Кроме того предусматривается 2-литровый 190-сильный турбодизель. Цены на модель стартуют с отметки в 2 600 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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