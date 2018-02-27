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| | «Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы

«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы

Вчера, 19:29
«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы. Современное транспортное средство уже лицезрели мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, побывавшие на производстве новой машины.

 

«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы

 

Уже в нынешнем году жители Москвы смогут перемещаться на электрических автобусах. Речь идет о машине, являющейся продукцией Ликинского автобусного завода. Основой для новинки послужил низкопольный «ЛиАЗ-5292». Транспортное средство испытывалось семь месяцев, пять из которых оно тестировалось перевозками пассажиров на маршруте «Фили станция метро «Китай-город».
 
Для нового электрического автобуса предусмотрена ультрабыстрая шестиминутная подзарядка. У машины имеется дизельный аналог, но он менее вместительный по сравнению с ней. Ежедневный пробег новинки составит до 350 километров.

 

«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы

 

«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы

 

Директор по развитию дивизиона автобусов компании «Группа ГАЗ» Виктор Маковецкий назвал электробус инновационным продуктом. По словам топ-менеджера, предприятие уже готово к выполнению технических требований Мосгортранса. Автобус имеет самые современные аккумуляторы, которые из-за своей оптимизированной массы, позволили увеличить вместимость машины. Также в салоне новинки имеется модуль беспроводного соединения Wi-Fi и порты для зарядки гаджетов.

Иван Головин
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