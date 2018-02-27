«Группа ГАЗ» показала электрический автобус для Москвы. Современное транспортное средство уже лицезрели мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, побывавшие на производстве новой машины.

Уже в нынешнем году жители Москвы смогут перемещаться на электрических автобусах. Речь идет о машине, являющейся продукцией Ликинского автобусного завода. Основой для новинки послужил низкопольный «ЛиАЗ-5292». Транспортное средство испытывалось семь месяцев, пять из которых оно тестировалось перевозками пассажиров на маршруте «Фили станция метро «Китай-город».

Для нового электрического автобуса предусмотрена ультрабыстрая шестиминутная подзарядка. У машины имеется дизельный аналог, но он менее вместительный по сравнению с ней. Ежедневный пробег новинки составит до 350 километров.

Директор по развитию дивизиона автобусов компании «Группа ГАЗ» Виктор Маковецкий назвал электробус инновационным продуктом. По словам топ-менеджера, предприятие уже готово к выполнению технических требований Мосгортранса. Автобус имеет самые современные аккумуляторы, которые из-за своей оптимизированной массы, позволили увеличить вместимость машины. Также в салоне новинки имеется модуль беспроводного соединения Wi-Fi и порты для зарядки гаджетов.

Иван Головин