Выйдет спецверсия седана Rolls-Royce Ghost в честь авто 1907 года

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce построила специальную версию своего седана Rolls-Royce Ghost, посвященную годовщине Rolls-Royce Silver Ghost, выпущенной в 1907 году. Новинка выйдет лимитированным тиражом в 35 экземпляров.

Дмитрий Павличко

Сообщается, что для придания новинке сходства с оригиналом, кузов автомобиля покрасят в серебристый цвет. Декоративную линию вдоль кузова исполнят с добавлением чистого серебра.Фирменную фигурку на капоте авто создадут из стерлингового серебра. В пресс-центре британского премиального бренда отметили, что специально разработанное клеймо «AX201», которое повторяет номер Rolls-Royce Silver Ghost, выбью у основания каждой фигурки.Карманы на передних и задних дверях будут отделаны кожей с мотивами из серебра, а на передней панели, внутренней стороне дверей и багажном отсеке появятся мотивы из серебра. Помимо того авто оснастят специальным комплектом для выезда на природу. Под капотом новинки разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый 603-сильный агрегат.