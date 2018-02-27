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| | В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя

В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя

Вчера, 21:00
Правительство Калифорнии разрешило тестировать автомобили-беспилотники без водителей на дорогах штата. Местный департамент автотранспорта разработал соответствующие правила для компаний, которые намеревались тестировать машины без органов управления и зеркал.

 

В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя

 

То, что в Калифорнии дали «зеленый свет» тестам беспилотников без водителя, в департаменте считают важным шагом. При этом в ведомстве отметили, что его главной задачей является обеспечение безопасности населения, а потому к испытаниям будут допускаться только те производители, которые уже готовы к ним.
 
Новые правила вступят в Калифорнии в силу 2 апреля нынешнего года. Теперь в штате можно тестировать беспилотники с водителем, без водителя, и полностью автономные транспортные средства. Сейчас в Калифорнии существует более полусотни компаний, которые разрабатывают беспилотный транспорт.
 
Сейчас по штату курсируют около 300 машин с автономным управлением. Ранее ожидалось, что смена правил испытаний беспилотников в Калифорнии произойдет в середине года. Разработчики, которые отправят на тесты свои машины, должны будут отчитываться перед властями, предоставляя данные о том, когда и где они планируют проверки, сколько раз люди вмешивались в управление прототипов, и какие технические новшества внедрялись в эти транспортные средства.

Иван Головин
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