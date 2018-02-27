Новый внедорожник от KIA сновая появился на тест-драйве

Недавно на тест-драйве замечен новый флагманский внедорожник от корейской KIA. Новый автомобиль испытывали на южнокорейских автомобильных дорогах.

Дмитрий Павличко

При рассмотрении фотографий, попавших в сеть становится понятно, что оформление массового внедорожника выполнено в духе прототипа Telluride, показанного на автосалоне в Детройте два года назад. Машину снабдили огромной радиаторной решеткой и квадратной оптикой головного света. В линейке бренда новинка придет на смену KIA Mohave.Новинку построят на обновленной архитектуре KIA Sorento Prime. Его размеры достигли 5001X2009X1801 мм, а длина колесной базы равна 3 073 мм.Технические параметры нового внедорожника пока засекречены. Прототип KIA Telliride получил гибридный подзаряжаемый двигатель, который включает в себя 3,5-литровый 6-цилиндровый мотор, электроагрегат и набор батарей. Суммарная производительность составит 400 лошадиных сил, а установка работает в тандеме с полноприводным механизмом.