На рынок выйдет новый KIA Cerato

Согласно информации, полученной от представителей корейской машиностроительной компании KIA, на рынок появится новый KIA Cerato. Первоначально новинка выйдет на домашний рынок, а затем приедет и в другие страны.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что мировой дебют новинки прошел в январе 2018 года в США, а на североамериканском авторынке седан появится только летом текущего года. В настоящее время новый KIA Cerato появится только на южнокорейском авторынке.В моторном отсеке седана разместится 1,6-литровый бензиновый двигатель с производительностью 123 л.с. Затраты горючего новинки составят 6,6 литров на 100-километровую дистанцию.В функциональном перечне стандартного варианта исполнения нового KIA Cerato числятся светодиодные фары, мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином, мониторинг мертвых зон, эйрбэги, круиз-контроль, обогрев кресел и вентиляция передних сидений. За авто россияне выложат от 829 000 рублей.