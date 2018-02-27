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| | Первое летающее такси показали разработчики Airbus

Первое летающее такси показали разработчики Airbus

Сегодня, 17:52
Французская авиастроительная компания Airbus показа первое видео с испытаний своего летающего такси. Прототип тестировался в январе, и только сейчас сюжет о нем появился в интернете.

 

Первое летающее такси показали разработчики Airbus

 

В Airbus отметили, что в случае, если планы компании выполнятся, то уже к 2020 году летающее такси отправится на рынок. Транспортное средство будет предлагаться под брендом Vahana.
 
На испытаниях летающее такси от Airbus взлетело на высотку 5 метров, продержалось в воздухе 53 секунды, после чего благополучно приземлилось. Машина работала полностью автономно без человека на борту. Полномасштабный прототип Alpha One шириной 6,1 м, длиной 5,6 и высотой 2,8 м весит 744 кг. Летательный аппарат имеет одноместную кабину. В Airbus сообщили, что в рамках следующих испытаний машина отправится по воздуху из пункта А в пункт Б.
 
После вторых испытаний, дата которых не озвучивается, разработчики Airbus смогут принять решение о дальнейшей разработке полноценного и эффективного летающего такси. На данный момент машина Vahana является одним из немногих подобных проектов, которая имеет шанс добраться до рынка.
 

В Airbus также рассказали, что Vahana будет доступно также, как и обычное такси. Клиент сможет вызвать его с помощью специального приложения. Так, полет из Сан-Хосе в Сан-Франциско займет 18 минут. За расстояние в 77 километров придется заплатить 77 долларов.

Иван Головин
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