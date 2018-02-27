Кроссовер Hyundai Kona станет электрическим

Корейская машиностроительная компания Hyundai презентовала электрическую версию своего небольшого кроссовера Hyundai Kona. Модель предложат с двумя электродвигателями с разной производительностью, а запас хода авто составит 470 км.

Дмитрий Павличко

Новый электромобиль Hyundai Kona получит закрытую радиаторную решетку, пересмотренные бамперы и специальные колесные диски размером 17 дюймов. Стандартное исполнение электрокроссовера получит 135-сильный электромотор с литий-полимерными аккумуляторами емкостью 39,2 кВт\ч с дальностью хода в 300 км. До первой «сотни» электрокар разгоняется за 9,3 секунды.Более топовый вариант получит 204-сильный электрический агрегат с 64-киловаттным аккумулятором. До первых 100 км/ч новинка берет разгон за 7,6 секунд. Предельная скорость достигает 167 км/ч.Салон нового электрокара получит электронную панель управления, мультимедийную установку с 7- или 8-дюймовым тачскрином, которая поддерживает службы Apple CarPlay и Android Auto, проекционный экран и аудиосистема Krell.