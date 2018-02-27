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| | Рассекречен новый кроссовер Lifan X70 для РФ

Рассекречен новый кроссовер Lifan X70 для РФ

Сегодня, 15:27
Новый кроссовер Lifan X70 появится на российском авторынке весной 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр российского филиала китайской машиностроительной компании.

Рассекречен новый кроссовер Lifan X70 для РФ

 

Новинку снабдили спортивным и динамичным оформлением. Кузов отделан хромированными элементами, а размеры кроссовера достигли 4390X1820X1715 мм. Размер дорожного просвета составил 195 мм.

При разработке кузова конструкторы Lifan акцентировали внимание на улучшении звукоизоляционных свойств салона. Всего Lifan X70 получит 28 звукоулавливающих зон и 14 кузовных полостей, которые уменьшают уровень шума. Передняя половина кроссовера получила выпуклый силуэт.

Помимо всего новый Lifan X70 снабдили галогеновыми осветителями с автоматическим корректором угла наклона, светодиодными ходовыми и габаритными фонарями. Еще модель обустроят опцией задержки выключения фар и 17-дюймовыми колесными дисками с двумя оттенками.
Дмитрий Павличко
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