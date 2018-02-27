Рассекречен новый кроссовер Lifan X70 для РФ

Новый кроссовер Lifan X70 появится на российском авторынке весной 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр российского филиала китайской машиностроительной компании.

Дмитрий Павличко

Новинку снабдили спортивным и динамичным оформлением. Кузов отделан хромированными элементами, а размеры кроссовера достигли 4390X1820X1715 мм. Размер дорожного просвета составил 195 мм.При разработке кузова конструкторы Lifan акцентировали внимание на улучшении звукоизоляционных свойств салона. Всего Lifan X70 получит 28 звукоулавливающих зон и 14 кузовных полостей, которые уменьшают уровень шума. Передняя половина кроссовера получила выпуклый силуэт.Помимо всего новый Lifan X70 снабдили галогеновыми осветителями с автоматическим корректором угла наклона, светодиодными ходовыми и габаритными фонарями. Еще модель обустроят опцией задержки выключения фар и 17-дюймовыми колесными дисками с двумя оттенками.