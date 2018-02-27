Представлен новый KIA Optima для Европы

Корейская машиностроительная компания KIA раскрыла подробности о новой европейской версии KIA Optima. Новинку презентуют на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 6 марта 2018 года.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, новый автомобиль выйдет на рынок в кузовах седан и универсал. На европейский авторынок машина выйдет в третьем квартале текущего года. Неизвестно только, когда новый KIA Optima приедет в Россию.Под капотом новинки разместится 1,6-литровый 136-сильный дизельный мотор. Кроме него предусматривается 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 180 л.с. Он функционирует в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двойным сцеплением.Кроме того, новый KIA Optima снабдят пересмотренными бамперами, светодиодными фарами и фирменной радиаторной решеткой с хромированными вставками. Опционально клиентам доступны колесные диски размером 16, 17 и 18 дюймов. В салоне авто стоит выделить новое оформление руля и матовую отделку из хрома. В интерьере еще присутствует аудиосистема с тачскрином и круговым видеобзором.