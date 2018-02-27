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| | Honda в Китае отзывает более 370 000 автомобилей

Honda в Китае отзывает более 370 000 автомобилей

Сегодня, 17:54
Китайское подразделение японской корпорации Honda планирует отозвать на местном рынке 373 371 автомобиль. Отмечается, что причиной старта сервисной кампании стали неисправные подушки безопасности, которые устанавливаются на модели Honda Accord, Honda Fit, Honda Crosstour, Honda City и Honda Eventus S1.

Honda в Китае отзывает более 370 000 автомобилей

 

Компания Guangqi Honda Automobile Co, которая является совместным предприятием Honda и GAC, планирует отозвать на автомобильном рынке Поднебесной 373 371 автомобиль. Китайское Государственное управление по контролю за качеством, карантину и проверке сообщает, что действие масштабной отзывной кампании стартует уже 3 апреля 2018 года.

Разработчики отметили, что отзыв коснется таких моделей как Honda Accord, Honda Fit, Honda Crosstour, Honda City и Honda Eventus S1. Все эти автомобили оснащаются некорректно работающими подушками безопасности, но пока не уточняется, идёт ли речь о смертельно опасных эйрбегах японской компании Takata.

Стоит напомнить, что в начале февраля нынешнего года японский бренд отозвал в Китае 350 000 кроссоверов Honda CR-V, которые имели некоторые дефекты мотора. Кроме того, под отзыв попали хэтчбеки Honda Civic.
Васисуалий Мурчалов
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