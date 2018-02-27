Honda в Китае отзывает более 370 000 автомобилей

Компания Guangqi Honda Automobile Co, которая является совместным предприятием Honda и GAC, планирует отозвать на автомобильном рынке Поднебесной 373 371 автомобиль. Китайское Государственное управление по контролю за качеством, карантину и проверке сообщает, что действие масштабной отзывной кампании стартует уже 3 апреля 2018 года.
Разработчики отметили, что отзыв коснется таких моделей как Honda Accord, Honda Fit, Honda Crosstour, Honda City и Honda Eventus S1. Все эти автомобили оснащаются некорректно работающими подушками безопасности, но пока не уточняется, идёт ли речь о смертельно опасных эйрбегах японской компании Takata.
Стоит напомнить, что в начале февраля нынешнего года японский бренд отозвал в Китае 350 000 кроссоверов Honda CR-V, которые имели некоторые дефекты мотора. Кроме того, под отзыв попали хэтчбеки Honda Civic.