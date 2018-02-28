На продажу выставили одну из тридцати Ferrari 599 с МКПП

Аукционный дом Gooding Company выставил на продажу один из тридцати итальянских суперкаров Ferrari 599, получивших МКПП. Автомобиль продадут на аукционе Amelia Island в марте 2018 года.

Дмитрий Павличко

Выставленное на аукцион авто увидело свет в 2007 году. Он является одним из двадцати экземпляров Ferrari 599 с механической трансмиссией, приехавших в Северную Америку.Одним из обладателей Ferrari 599 числился знаменитый бейсболист СиДжей Уилсон, игравший в сборных Texas Rangers и Los Angeles Angels. В настоящее время пробег машины достиг 17 000 км. На автомобиле уже произошла замена сцепления, маховика, выталкивающего подшипник и аккумулятора.За представленный Ferrari 599 намерены выручить от 375 000 до 475 000 долларов. Дебют суперкара состоялся на Женевском автосалоне в 2006 году. Под капот машина получила 12-цилиндровый 6-литровый агрегат с отдачей 620 лошадиных сил. Кроме МКПП, мотор работает в паре с секвентальной КПП. До первой «сотни» суперкар берет разгон за 3,2 секунды.