В России с 1 марта начнутся продажи новой версии LADA Granta

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» 1 марта текущего года выведет на рынок России новую версию модели LADA Granta под названием City. Основой для нее послужила комплектация Comfort. Производитель позиционирует машину как автомобиль с «городским нравом».

Седан LADA Granta в новой версии City будет продаваться по цене от 492 400 рублей. Внешний вид автомобиля слегка изменился благодаря иным корпусам наружных зеркал, молдингам на дверях, окрашенным в цвет кузова, а также 15-дюймовым колесным дискам. Приборная панель и двери машины получили вставки с черным глянцевым покрытием. Кресла автомобиля обиты новым материалом, и прошиты серебристой нитью.

Новая версия LADA Granta оснащена кондиционером, стереосистемой, подогреваемыми передними креслами, электроприводом и обогревом наружных зеркал, двумя подушками безопасности. Также для автомобиля опционально доступна система ЭРА-ГЛОНАСС.

В моторном отсеке седана LADA Granta City установлен бензиновый агрегат объемом 1,6 литра. Его производительность составляет 87 лошадиных сил. Двигатель укомплектован пятискоростной механической коробкой передач.

«АвтоВАЗ» уже приступил к испытаниям обновленной версии LADA Granta. Ходят слухи, что рестайлинговый седан дебютирует в рамках Московского мотор-шоу в августе текущего года.

Следующая генерация LADA Granta должна появиться в 2021 году. Основой для нее послужит усовершенствованная архитектура B0, на которой построен новый Renault Logan.

Иван Головин