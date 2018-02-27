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| | В России с 1 марта начнутся продажи новой версии LADA Granta

В России с 1 марта начнутся продажи новой версии LADA Granta

Сегодня, 13:46
Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» 1 марта текущего года выведет на рынок России новую версию модели LADA Granta под названием City. Основой для нее послужила комплектация Comfort. Производитель позиционирует машину как автомобиль с «городским нравом».

 

В России с 1 марта начнутся продажи новой версии LADA Granta

 

Седан LADA Granta в новой версии City будет продаваться по цене от 492 400 рублей. Внешний вид автомобиля слегка изменился благодаря иным корпусам наружных зеркал, молдингам на дверях, окрашенным в цвет кузова, а также 15-дюймовым колесным дискам. Приборная панель и двери машины получили вставки с черным глянцевым покрытием. Кресла автомобиля обиты новым материалом, и прошиты серебристой нитью.
 
Новая версия LADA Granta оснащена кондиционером, стереосистемой, подогреваемыми передними креслами, электроприводом и обогревом наружных зеркал, двумя подушками безопасности. Также для автомобиля опционально доступна система ЭРА-ГЛОНАСС.
 
В моторном отсеке седана LADA Granta City установлен бензиновый агрегат объемом 1,6 литра. Его производительность составляет 87 лошадиных сил. Двигатель укомплектован пятискоростной механической коробкой передач.
 
«АвтоВАЗ» уже приступил к испытаниям обновленной версии LADA Granta. Ходят слухи, что рестайлинговый седан дебютирует в рамках Московского мотор-шоу в августе текущего года.
 
Следующая генерация LADA Granta должна появиться в 2021 году. Основой для нее послужит усовершенствованная архитектура B0, на которой построен новый Renault Logan.

Иван Головин
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