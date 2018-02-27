Джуджаро разработал 5-метровый седан со стеклянным верхом

Компания GFC Style, которой владеет Джорджетто Джуджаро вместе с его сіном Фабрицио, покажет в Женеве электрический концепт Sibylla. Новинку построили вместе с инженерами китайской энергетической компании Envision и будет обустроена четырьмя электродвигателями и специальной технологией управления энергией.

Дмитрий Павличко

Длина нового электрокара достигла 5 000 мм, а высота составила 1 480 мм. Прототип лишился передних стоек, сдвижного лобового стекла и задних дверей, выполненных в духе «крылья чайки». Верх и боковая часть остекления исполнены из светочувствительного стекла, которое может становится темным при ярком свете.Инновационая технология контроля за электроэнергией, созданная конструкторами Envision, даст возможность включить Sybilla в энергетическую систему умного дома, квартала либо целого мегаполиса. При этом система в реальном времени сможет исследовать и предсказывать нормальное распределения энергии.Салон прототипа получил четыре отдельных сиденья, мониторы для задних пассажиров, панель для управления главными функциями авто и электронная панель управления.