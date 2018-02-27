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| | В Санкт-Петербурге стартовали продажи Cadillac Escalade американской сборки

В Санкт-Петербурге стартовали продажи Cadillac Escalade американской сборки

Сегодня, 14:48
На автомобильном рынке Санкт-Петербурга стартовали продажи обновлённого Cadillac Escalade, который теперь поставляется в России с конвейера американского завода General Motors. Стоит отметить, что ранее в РФ поставлялись внедорожники, произведенные на площадке GM в Республике Беларусь.

В Санкт-Петербурге стартовали продажи Cadillac Escalade американской сборки

 

Не секрет, что несколько лет назад компания General Motors прекратила российское производство автомобилей брендов Opel, Cadillac и Chevrolet, законсервировав свой завод в Санкт-Петербурге. С тех пор российским клиентам поставляли модели белорусской сборки, что понравилось далеко не всем российским поклонникам бренда.

Согласно данным российских автомобильных порталов, дилерская компания ГК «Автополе», базирующаяся в Санкт-Петербурге, приступила к продажам нового внедорожник Cadillac Escalade, который собирается в Соединенных Штатах. После рестайлинга автомобиль получил более современный внешний вид и увеличенную решетку радиатора.

Стоит отметить, что после смены места производства новый Cadillac Escalade стал дороже почти на 500 000 рублей, но при этом дилеры отмечают, что более качественная американская сборка позволит увеличить продажи автомобиля почти на 25%.
Васисуалий Мурчалов
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