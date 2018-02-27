В Россию привезут "убийцу" Hyundai Creta

В марте 2018 года на российский рынок выйдет небольшой кроссовер Citroen C3 Aircross. Новинку позиционируют как «убийцу» корейского Hyundai Creta.

Дмитрий Павличко

Размеры нового кроссовера достигают 4150X1760X1640 мм, а величина колесной базы достигла 2 600 мм. Клиренс нового «француза» составит 165 мм.Основной спецификой новинки стоит назвать яркое оформление и обширный набор пакетов персонализации. В этот список войдут 90 сочетаний окраски кузова, крыши, декоративных накладок и акцентов и вариантов обшивки салона.Под капотом российской версии Citroen C3 Aircross разместился 3-цилиднровый мотор с отдачей 82 и 110 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-скоростной МКПП и АКПП Aisin с передним привождом. Помимо того предусматривается 1,6-литровый дизель с мощностью 110 л.с. В перечне функций новинки значатся ABS, EBD, ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации, беспроводная зарядка для гаджетов, мультимедийная установка с внушительным тачскрином, стеклянный верх с люком, автономная парковка, контроль за полосой движения и система контроля мертвых зон. За базовую версию Citroen C3 Aircross придется выложить от 1 062 000 рублей.