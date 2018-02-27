Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей Европы в январе

Эксперты зарубежного аналитического агентства JATO Dynamics проанализировали продажи новых автомобилей на рынке Европы и составили рейтинг самых популярных моделей в январе. Отмечается, что лидером по-прежнему остается Volkswagen Golf, но наиболее сильный рост спроса показал японский хэтчбек Toyota Yaris.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным экспертов, лидером европейского автомобильного рынка по итогам января нынешнего года вновь стал немецкий хэтчбек Volkswagen Golf, владельцами которого за отчётный период стали 43 145 клиентов (+15%). На второй строчке европейского ТОП-10 расположился Ford Fiesta, который реализовался 25 878 раз при росте спроса на 5%. Замыкает «тройку» лидеров французский Renault Clio с 24 820 продажами и отсутствием смены динамики.В первую «пятерку» по итогам продаж января в ЕС смог войти Volkswagen Polo, на счету которого 22 752 продажи, а также Skoda Octavia с реализаций в 21 588 единиц. Что касается оставшегося ТОП-10, то тут стоит отметить Peugeot 208 (21 246 ед.), Volkswagen Tiguan (20 722 ед.), Nissan Qashqai (20 642 ед.), Toyota Yaris (20 155 ед.) и Citroen C3 (18 721 ед.).Примечательно, что Toyota Yaris смог впервые войти в «десятку» лидеров, а также показать наибольший рост спроса (+17). Отмечается, что таких результатов удалось добиться благодаря популярности плагин-гибридной версии хэтчбека.