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| | Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей Европы в январе

Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей Европы в январе

Вчера, 19:00
Эксперты зарубежного аналитического агентства JATO Dynamics проанализировали продажи новых автомобилей на рынке Европы и составили рейтинг самых популярных моделей в январе. Отмечается, что лидером по-прежнему остается Volkswagen Golf, но наиболее сильный рост спроса показал японский хэтчбек Toyota Yaris.

Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей Европы в январе

 

Согласно данным экспертов, лидером европейского автомобильного рынка по итогам января нынешнего года вновь стал немецкий хэтчбек Volkswagen Golf, владельцами которого за отчётный период стали 43 145 клиентов (+15%). На второй строчке европейского ТОП-10 расположился Ford Fiesta, который реализовался 25 878 раз при росте спроса на 5%. Замыкает «тройку» лидеров французский Renault Clio с 24 820 продажами и отсутствием смены динамики.

В первую «пятерку» по итогам продаж января в ЕС смог войти Volkswagen Polo, на счету которого 22 752 продажи, а также Skoda Octavia с реализаций в 21 588 единиц. Что касается оставшегося ТОП-10, то тут стоит отметить Peugeot 208 (21 246 ед.), Volkswagen Tiguan (20 722 ед.), Nissan Qashqai (20 642 ед.), Toyota Yaris (20 155 ед.) и Citroen C3 (18 721 ед.).

Примечательно, что Toyota Yaris смог впервые войти в «десятку» лидеров, а также показать наибольший рост спроса (+17). Отмечается, что таких результатов удалось добиться благодаря популярности плагин-гибридной версии хэтчбека.
Васисуалий Мурчалов
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