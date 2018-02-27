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| | В сеть попали тизеры кроссовера Lexus UX

В сеть попали тизеры кроссовера Lexus UX

Сегодня, 12:00
Японская машиностроительная компания Lexus обнародовала первые тизеры, демонстрирующие полностью оформление экстерьера и интерьера наиболее маленького кроссовера Lexus UX. Премьера новинки пройдет на Женевском автосалоне в марте 2018 года.

В сеть попали тизеры кроссовера Lexus UX

 

Пока нет никакой дополнительной информации о грядущем кроссовере. Отмечается факт, что Lexus UX разработали на новой архитектуре, благодаря которой обеспечивается низкий центр масс и управляемость, подобная хэтчбэку. В линейке премиального бренда Lexus UX займет место ниже Lexus NX. Новинка придет на смену гибридному хэтчбэку Lexus CT 200h. Соперниками Lexus UX выступают Mercedes-Benz GLA, Audi Q3, BMW X1 и Infiniti QX30.

Концепт Lexus UX представили в сентябре 2016 года на Парижском автосалоне. Спецификой прототипа стоит считать кинетические сиденья, спинки которых выполнены из экологичных материалов, созданных на базе синтетического паучьего шелка.
Дмитрий Павличко
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