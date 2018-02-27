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| | Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене в России

Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене в России

Сегодня, 15:37
Специалисты, представляющие агентство «АВТОСТАТ» провели изыскание, по итогам которого назвали автомобили, наименее теряющие в цене на вторичном рынке России. В счет брались транспортные средства, купленные жителями страны в 2014 году, и перепроданные в 2017 году.

 

Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене в России

 

Лидером сегмента B оказалась южнокорейская модель Hyundai Solaris, являющаяся одним из бестселлеров в России. Эта машина в течение трех лет сохраняет свой ценник на 89,91%. Вторую позицию занял хэтчбек Renault Sandero с индексом остаточной стоимости в 89,64%. На третьей позиции расположилась Skoda Rapid с результатом в 89,33%.
 
В среднем сегменте, если брать по маркам, первое место занимает Mazda, модели которой сохраняют свой ценник на 97,32%. Вторая позиция занята Toyota с индексом остаточной стоимости в 94,98%. Замыкает тройку лидеров Subaru с результатом 90,60%.
 
Среди премиальных марок первой выделена Volvo с результатом в 87,06%. Второе место занимает Lexus с индексом остаточной стоимости в 82,35%. Третья позиция досталась марке Porsche с показателем в 82,02%.
 
Ранее эксперты перечислили самые ликвидные кроссоверы в России. Первое место досталось модели Toyota Highlander с результатом в 99,93%. Второе место занимает Mazda CX-5 с индексом в 98,36%. На третьей позиции расположился Toyota RAV4 с показателем в 96,54%. Также в десятку вошли Toyota LC Prado (96,23%), Honda CR-V (93,75%), Renault Duster (93,49%), Mercedes-Benz GLA (93,23%), Volkswagen Touareg (92,62%), Mitsubishi Pajero (91,55%) и Lexus NX (91,07%).

Иван Головин
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