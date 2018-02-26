Subaru планирует нарастить российские продажи авто на 10%

Японская машиностроительная компания Subaru в 2018 году намерена повысить российские продажи своих автомобилей на 10%. Об этом сообщает глава российского филиала Subaru Есики Кишимото.

Дмитрий Павличко

В настоящее время россиянам доступны внедорожник Subaru Forester, небольшой кроссовер Subaru XV, универсал Subaru Outback, седан Subaru WRX вместе с его «заряженной» модификацией STI. В мае 2018 года в Россию приедет обновленный седан Subaru Legacy.Как ранее сообщали штатные сотрудники аналитического центра «АВТОСТАТ», за январь текущего года российские автоцентры Subaru сбыли 618 машин, что в два раза больше результатов годичной давности. Наиболее востребованной моделью бренда выступает Subaru Forester (375 экземпляров, +55,6%). Далее стоит выделить Subaru XV (133 единицы). ТОП-3 закрывает Subaru Outback (106 штук, +73,7%). Седан Subaru WRX разошелся тиражом в 3 авто, а его «заряженная» версия была продана в количестве 1 единицы.