Porsche определит потребность в ремонте с помощью нейросетей

Немецкая премиальная машиностроительная компания Porsche вместе со стартапом iNDTact создали систему, благодаря которой можно определять поломки авто на ранних этапах. Ей является нейросеть, в основу которой положен искусственный интеллект, распознающий любые шумы и вибрации.

Дмитрий Павличко

Система устанавливает вибрации любых движущихся автомобильных компонентов и может заметить даже небольшие отклонения в их функционировании. Она должна стать частью прогностического сервиса, когда его интервалы не устанавливаются заранее, а оптимизируются при помощи беспрерывного исследования состояния комплектующих.В начале февраля нынешнего года появилась информация, что Porsche в два раза увеличит в электрификацию модельной линейки и созданию новых технологий. Это в частности будет зарядная инфраструктура и интеллектуальные цифровые ассистенты.