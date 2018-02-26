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| | Porsche определит потребность в ремонте с помощью нейросетей

Porsche определит потребность в ремонте с помощью нейросетей

Вчера, 21:00
Немецкая премиальная машиностроительная компания Porsche вместе со стартапом iNDTact создали систему, благодаря которой можно определять поломки авто на ранних этапах. Ей является нейросеть, в основу которой положен искусственный интеллект, распознающий любые шумы и вибрации.

 

Porsche определит потребность в ремонте с помощью нейросетей

 

Система устанавливает вибрации любых движущихся автомобильных компонентов и может заметить даже небольшие отклонения в их функционировании. Она должна стать частью прогностического сервиса, когда его интервалы не устанавливаются заранее, а оптимизируются при помощи беспрерывного исследования состояния комплектующих.

В начале февраля нынешнего года появилась информация, что Porsche в два раза увеличит в электрификацию модельной линейки и созданию новых технологий. Это в частности будет зарядная инфраструктура и интеллектуальные цифровые ассистенты.
Дмитрий Павличко
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