Porsche определит потребность в ремонте с помощью нейросетей

Система устанавливает вибрации любых движущихся автомобильных компонентов и может заметить даже небольшие отклонения в их функционировании. Она должна стать частью прогностического сервиса, когда его интервалы не устанавливаются заранее, а оптимизируются при помощи беспрерывного исследования состояния комплектующих.
В начале февраля нынешнего года появилась информация, что Porsche в два раза увеличит в электрификацию модельной линейки и созданию новых технологий. Это в частности будет зарядная инфраструктура и интеллектуальные цифровые ассистенты.