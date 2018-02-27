В марте начнутся продажи нового кроссовера Hyundai Encino

Южнокорейские машиностроители подготовили для китайского рынка компактный кроссовер Hyundai Encino. Некоторые другие страны уже познакомились с этим паркетником, однако в них он предлагается под названием Kona. В КНР машина появится в марте текущего года.

« Китайский» Hyundai Encino получил иную решетку радиатора с горизонтальными секциями, сделанными в духе Hyundai ix35 следующей генерации. В КНР новинка будет продаваться с 1,6-литровой турбированной установкой, производительность которой составляет 177 лошадиных сил. Агрегат укомплектуют семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Машина будет продаваться с передним и полным приводом.

Для кроссовера Hyundai Encino в Китае предусмотрены круиз-контроль, штатная информационно-развлекательная установка, семь эйрбэгов, системы курсовой устойчивости, контроля разметки и дорожных знаков. Кроме того, в машине имеются бесконтактное зарядное устройство для гаджетов и проекционный дисплей.

В нынешнем году корейцы намерены представить полностью электрический вариант кроссовера Hyundai Encino. Производитель убежден, что в КНР такая модель будет хорошо продаваться, так как электрокары субсидируются в Китае.

Ожидается, что электрический Hyundai Encino получит иную радиаторную решетку, другие бамперы, и лишится выхлопной трубы. Запас хода машины составит 390 километров. Быстрая зарядка позволит наполнить аккумулятор авто на 80% за полчаса.

Иван Головин