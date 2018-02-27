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| | Названы предметы, которые чаще всего крадут из каршеринговых авто

Названы предметы, которые чаще всего крадут из каршеринговых авто

Сегодня, 04:00
Представители каршеринговой службы BelkaCar обнародовали интересный рейтинг предметов, которые часто воруют из автомобилей оператора. Отмечается, что пользователи часто забирают щетки для очистки снега, провода для зарядки смартфона и двери.


Названы предметы, которые чаще всего крадут из каршеринговых авто

 

За последние шесть месяцев BelkaCar насчитал, что автолюбители украли 1287 щеток для очистки снега, 14 колес и 3 500 литров омывающей жидкости. Также пользователи похитили три значка Mercedes-Benz с радиаторной решетки, шесть дверей, несколько катушек зажигания и два эйрбэга. Как сообщают в пресс-центре BelkaCar, в перечень похищенных вещей не вошли кабели для соединения с гаджетами и иные мелкие компоненты, счет которых уже потерян.

Раньше каршеринговый сервис разрабатывал список предметов, которые пользователи чаще всего оставляют в машинах. Это ключи, телефоны, кошельки, рюкзаки, бейсбольные биты, пельмени, женские парики, топоры и предметы туалета. Случалось, что во взятых в аренду авто оставляли также живых людей, так как разгневанные водители просто закрывали в авто своих пассажиров.
Дмитрий Павличко
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