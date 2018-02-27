Названы предметы, которые чаще всего крадут из каршеринговых авто

Представители каршеринговой службы BelkaCar обнародовали интересный рейтинг предметов, которые часто воруют из автомобилей оператора. Отмечается, что пользователи часто забирают щетки для очистки снега, провода для зарядки смартфона и двери.





Дмитрий Павличко

За последние шесть месяцев BelkaCar насчитал, что автолюбители украли 1287 щеток для очистки снега, 14 колес и 3 500 литров омывающей жидкости. Также пользователи похитили три значка Mercedes-Benz с радиаторной решетки, шесть дверей, несколько катушек зажигания и два эйрбэга. Как сообщают в пресс-центре BelkaCar, в перечень похищенных вещей не вошли кабели для соединения с гаджетами и иные мелкие компоненты, счет которых уже потерян.Раньше каршеринговый сервис разрабатывал список предметов, которые пользователи чаще всего оставляют в машинах. Это ключи, телефоны, кошельки, рюкзаки, бейсбольные биты, пельмени, женские парики, топоры и предметы туалета. Случалось, что во взятых в аренду авто оставляли также живых людей, так как разгневанные водители просто закрывали в авто своих пассажиров.