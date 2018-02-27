Кроссовер Skoda Karoq получит доступные полноприводные версии

Чешские машиностроители планируют расширение линейки доступных версий компактного кроссовера Skoda Karoq. Так, в скором времени на рынке должны появиться бензиновые модификации автомобиля, укомплектованные полным приводом.

В данное время кроссовер Skoda Karoq предлагается в полноприводном исполнении в безальтернативной сборке, укомплектованной двухлитровой дизельной установкой, производительность которой составляет 150 и 190 лошадиных сил. В целом, моторная гамма автомобиля также представлена бензиновыми двигателями объемом 1.0 и 1,5 литра, выдающими производительность 115 и 150 л.с. соответственно. Пару им составляют шестискоростная механическая трансмиссия и 7DSG.

В скором времени чехи отправят на рынок бензиновый полноприводный Skoda Karoq. Новая модификация вседорожника получит название 1.5 TSI 4x4. О стоимости такой версии машины пока ничего не говорится.

Сейчас самая доступная версия кроссовера Skoda Karoq, укомплектованная 150-сильной дизельной установкой, продается на внутреннем рынке за 669 900 крон (примерно 1 841 000 рублей). Переднеприводная версия машины с 1,5-литровым бензиновым мотором предлагается в Чехии за 574 900 крон (около 1 580 000 рублей). Пока нет данных, появится ли автомобиль на российском рынке.

Иван Головин