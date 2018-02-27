Создатель картонного Ferrari съездил на презентацию суперкара в Италию

Еще осенью 2016 года красноярский энтузиаст Игорь Похабов сконструировал из картона точный клон суперкара Ferrari SF16 из «Формулы-1». По словам мастера, он всегда мечтал разработать настоящий суперкар, но пока создал его из того, что было под руками, и посвятил его дочери.

Дмитрий Павличко

Модель получилась близкой к оригиналу. Этой зимой жителя Красноярска позвали на презентацию машины для нового сезона «Формула-1».Как сообщает Похабов, он заметил в интернете приглашение для болельщиков, чтобы они продемонстрировали свое отношение к Ferrari. И тогда он понял, что это его шанс, так как авто было полностью готово.Красноярец выиграл путешествие довольно легко и отправился в Италию, где его ожидало посещение музея культовой итальянской марки, участие в гоночных автосимуляторах и ознакомление со знаменитыми раритетами. Но основным впечатляющим событием для красноярца стала презентация нового авто в Маранелло.