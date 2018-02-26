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| | «КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

Вчера, 18:10
Российский автогигант «КАМАЗ» на сегодняшний день насчитывает в своём штате порядка 40 000 сотрудников, а почти половина от этого количества приходится на представительниц прекрасного пола. Корпоративное издание «Вести КАМАЗа» начало необычный проект «ZAVODчанки», в рамках которого автогигант покажет своих самых красивых сотрудниц на рабочем месте. 

 

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

 

В редакции журнала «Вести КАМАЗа» отметили, что вдохновением для нового проекта «ZAVODчанки» стали фотографии работниц предприятия «КАМАЗ», которые были опубликованы ещё в 1974 году на страницах журнала «Огонек». Кроме того, особая программа приурочена и к 50-летию корпоративного издания «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что целью нового проекта «ZAVODчанки» является показ самых красивых работниц завода. В предприятии отметили, что сотрудницы «КАМАЗ» имеют много общего с автомобилями бренда – они современные, сильные и красивые.

Первой принять участие в фотосессии согласилась Алиса Гибадуллина из отдела автосборочного производства. Девушка рассказала, что она устроилась на работу в «КАМАЗ» пять лет назад и с тех пор смогла заочно получить высшее образование и стать мастером отдела технического контроля. 

 

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

 

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

 

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

 

«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

 

Аделина Тарасова, которая работает на заводе «КАМАЗ» меньше года, долгое время не хотела принимать участие в фотосессии. Девушка рассказала, что сегодня она работает оператором вычислительных машин в логистическом отделе, но на данный момент заочно обучается в педагогическом университете.
Васисуалий Мурчалов
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