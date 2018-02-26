«КАМАЗ» показал своих самых красивых сотрудниц

Российский автогигант «КАМАЗ» на сегодняшний день насчитывает в своём штате порядка 40 000 сотрудников, а почти половина от этого количества приходится на представительниц прекрасного пола. Корпоративное издание «Вести КАМАЗа» начало необычный проект «ZAVODчанки», в рамках которого автогигант покажет своих самых красивых сотрудниц на рабочем месте.

В редакции журнала «Вести КАМАЗа» отметили, что вдохновением для нового проекта «ZAVODчанки» стали фотографии работниц предприятия «КАМАЗ», которые были опубликованы ещё в 1974 году на страницах журнала «Огонек». Кроме того, особая программа приурочена и к 50-летию корпоративного издания «Вести КАМАЗа».Отмечается, что целью нового проекта «ZAVODчанки» является показ самых красивых работниц завода. В предприятии отметили, что сотрудницы «КАМАЗ» имеют много общего с автомобилями бренда – они современные, сильные и красивые.Первой принять участие в фотосессии согласилась Алиса Гибадуллина из отдела автосборочного производства. Девушка рассказала, что она устроилась на работу в «КАМАЗ» пять лет назад и с тех пор смогла заочно получить высшее образование и стать мастером отдела технического контроля.

Васисуалий Мурчалов

Аделина Тарасова, которая работает на заводе «КАМАЗ» меньше года, долгое время не хотела принимать участие в фотосессии. Девушка рассказала, что сегодня она работает оператором вычислительных машин в логистическом отделе, но на данный момент заочно обучается в педагогическом университете.