Новый хэтчбек MG 3 проходит дорожные тесты в Австралии

Британская марка Morris Garages, которая на данный момент принадлежит китайским инвесторам, вывела на дорожные тесты обновленный хэтчбек MG 3. Примечательно, что новинка проходит тесты на дорогах общего пользования в Австралии.

На страницах американского автомобильного портала Car Advice появились свежие шпионские фото обновлённого хэтчбека MG 3. Судя по снимкам, модель тестируется в плотном камуфляже, однако эксперты смогли заметить некоторые новшества. Прежде всего стоит отметить, что модель получила больше резких линий на кузове, а оптика получила стилистические сходства с осветителями кроссовера MG ZS.Примечательно, что фотошпионам удалось заглянуть в салон нового MG 3, но разработчики подготовились к такому шагу и полностью закамуфлировали интерьер. Ожидается, что новый хэтчбек получит большую мультимедийную систему, что является залогом успеха на рынке КНР.

Васисуалий Мурчалов

Инсайдеры сообщают, что новый MG 3 получит особую систему голосовых команд, которая позволит регулировать кондиционер и даже работу стеклоподъёмников при помощи голосовых команд. Под капотом новинки, как ожидается, расположится 1,0-литровый бензиновый мотор с системой турбонаддува.