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| | «Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

Сегодня, 03:00
Немецкие машиностроители доработали «заряженный» внедорожник «Ночным пакетом» улучшений. Новые опции будут доступны для всех цветов модели, кроме черного, так как дополнительные элементы имеют такой же цвет, и будут незаметны на самых темных тонах.

 

«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

 

Пакет доработок имеет официальное название Night Package. В его рамках высокопроизводительный внедорожник получает поворотные огни, задние окна и наружные зеркала с темной тонировкой. Также бамперы и крышка запасного колеса автомобиля получат черные вставки. Кроме того, для машины предусмотрены защита днища и боковые юбки того же цвета.
 
Стандартный «Ночной пакет» предусматривает для внедорожника Mercedes-AMG G63 установку колесных дисков размерностью 21 дюйм. Дополнительная плата позволит установить на автомобиль 22-дюймовые «катки».

 

«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

 

«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

 

В моторном отсеке «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63 расположена установка объемом 4.0 литра, укомплектованная двумя турбинами. Производительность агрегата составляет 585 лошадиных сил. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,4 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 220 километров в час. Пока нет данных о том, появится ли в России версия внедорожника с «Ночным пакетом». Стоимость стандартного G500 составляет в РФ от 8 950 000 рублей.

Иван Головин
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