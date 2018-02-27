«Заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 получил «Ночной пакет»

Немецкие машиностроители доработали «заряженный» внедорожник «Ночным пакетом» улучшений. Новые опции будут доступны для всех цветов модели, кроме черного, так как дополнительные элементы имеют такой же цвет, и будут незаметны на самых темных тонах.

Пакет доработок имеет официальное название Night Package. В его рамках высокопроизводительный внедорожник получает поворотные огни, задние окна и наружные зеркала с темной тонировкой. Также бамперы и крышка запасного колеса автомобиля получат черные вставки. Кроме того, для машины предусмотрены защита днища и боковые юбки того же цвета.

Стандартный «Ночной пакет» предусматривает для внедорожника Mercedes-AMG G63 установку колесных дисков размерностью 21 дюйм. Дополнительная плата позволит установить на автомобиль 22-дюймовые «катки».

В моторном отсеке «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63 расположена установка объемом 4.0 литра, укомплектованная двумя турбинами. Производительность агрегата составляет 585 лошадиных сил. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,4 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 220 километров в час. Пока нет данных о том, появится ли в России версия внедорожника с «Ночным пакетом». Стоимость стандартного G500 составляет в РФ от 8 950 000 рублей.

Иван Головин