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| | Mitsubishi отзывает ещё 160 тыс. кроссоверов Outlander Sport

Mitsubishi отзывает ещё 160 тыс. кроссоверов Outlander Sport

Сегодня, 16:03
Японская компания Mitsubishi в Соединенных Штатах отзывает почти 160 000 внедорожников Mitsubishi Outlander Sport, принадлежащих к 2011 – 2016 модельным годам. Стоит напомнить, что ранее бренд уже отозвал в Северной Америке порядка 310 000 автомобилей из-за проблем со стояночным тормозом.

Mitsubishi отзывает ещё 160 тыс. кроссоверов Outlander Sport

 

Согласно данным американских автомобильных порталов, североамериканское подразделение компании Mitsubishi объявляет масштабную отзывную кампанию, которая затронет 160 000 внедорожников Mitsubishi Outlander Sport 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 модельных годов. Отмечается, что сервисные работы начнутся уже в начале апреля нынешнего года.

Разработчики отмечают, что причиной старта отзыва стала возможность утечки воды между резиновыми прокладками и лобовым стеклом, что может повредить рычаги стеклоочистителей. Такая проблема осложнит видимость водителю и может создать потенциально аварийную ситуацию.

Проблемные автомобили будут осмотрены в официальных дилерских центрах Mitsubishi, а все ремонтные работы будут проводиться за счёт разработчиков. Напомним, что ранее компания Mitsubishi отозвала в США и Канаде более 310 000 моделей из-за проблем с работой стояночного тормоза.
Васисуалий Мурчалов
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