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| | TechArt привезет в Женеву тюнингованный Panamera Sport Turismo

TechArt привезет в Женеву тюнингованный Panamera Sport Turismo

Сегодня, 17:12
Конструкторы из немецкого тюнинг-ателье TechArt потрудились над спортивным универсалом Porsche Panamera Sport Turismo. Пакет доработок GrandGT даст возможность мощной машине стать еще интересней и динамичней.

TechArt привезет в Женеву тюнингованный Panamera Sport Turismo

 

Как сообщают европейские профильные издания, новый Porsche Panamera Spoprt Turismo с тюнинг-пакетом GrandGt покажут на Женевском мотор-шоу, которое состоится 6 марта текущего года. Отмечается, что доработанный универсал снабдят немного заниженным клиренсом и гоночным зеленым кузовом. Помимо того, авто получит расширенные арки колес, огромный передний сплиттер, задний спойлер и боковые юбки.

TechArt привезет в Женеву тюнингованный Panamera Sport Turismo

 

TechArt привезет в Женеву тюнингованный Panamera Sport Turismo

 

В салоне доработанного спортивного универсала следует отметить обшивку из коричневой кожи Nappa, украшенной орнаментом. Также стоит выделить новый руль и потолок, исполненный из алькантары. Под капот новинка получила 8-цилиндровый 4-литровый 640-сильный двигатель. До первой «сотни» модель берет разгон за 3,8 секунды.
Дмитрий Павличко
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