Продажи автомобилей в Украине в январе выросли на 41%

В прошлом месяце украинский авторынок показал положительную динамику продаж новых машин, согласно отчетам "Автостат". В январе авторынок Украины показал прирост в 41%, до 6 400 реализованных новых авто.

Татьяна Рязанская

Самыми популярными в Украине остаются автомобили Toyota. В январе в стране было реализовано 919 авто марки, что превышает показатели прошлого года на 96%. Второе место досталось автопроизводителю Renault, который также показал прирост в 21%, до 764 единиц.Тройку лидеров замыкает Nissan, который увеличил свои продажи в прошлом месяце на 81%, до 439 авто. Следом с продажами 438 машин идет Skoda, а за ней - Mazda, которой удалось продать в прошлом месяце в Украине 318 авто. Наибольшей популярностью на украинском авторынке в январе пользовался кроссовер Toyota RAV4 с продажами 280 единиц.Стоит отметить, что в Украине в январе параллельно с продажами выросло и производство авто. Выпуск легковушек в прошлом месяце составил 479 единиц, что на 60% превышает показатели прошлого года. Все машины были собраны на ЧАО "Еврокар".