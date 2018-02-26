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| | Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

Сегодня, 15:15
Немецкое тюнинг-ателье Alpina, которое занимается доработкой моделей BMW, выкатило экстремальный кроссовер Alpina XD3, оснащенный дизельным мотором. Примечательно, что модель способна разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, что даже быстрее, чем показатель хот-хэтча Volkswagen Golf GTI.

Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

 

Европейские клиенты продолжают покупать дизельные модели, в то время как в США такие автомобили теряют спрос. Ввиду этого в баварском ателье Alpina представили экстремальную версию «заряженного» компактного кроссовера Alpina XD3, который оснащается 3,0-литровым мотором на «тяжелом» топливе.

Разработчики отметили, что под капотом скрывается 3,0-литровый рядный дизельный мотор с шестью цилиндрами, который получил систему двойного турбонаддува и прямой впрыск топлива с повышенным давлением. В результате мощность двигателя удалось увеличить до 333 лошадиных сил при 700 Нм.

Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

 

Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

 

Такие цифры могут казаться не такими внушительными, но Alpina XD3 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, что делает новинку одним из самых быстрых в мире дизельных кроссоверов. В среднем автомобиль потребляет девять литров дизельного топлива на каждые 100 километров пути. Продажи нового Alpina XD3 планируется начать в начале 2019 года.
Васисуалий Мурчалов
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