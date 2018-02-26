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| | "Форвард-Авто" приобрел автосалоны LADA в Нижневартовске и Сургуте

"Форвард-Авто" приобрел автосалоны LADA в Нижневартовске и Сургуте

Вчера, 23:00
Пермский дилерский центр российской машиностроительной компании «АвтоВАЗ», фирма «Форвард-Авто», купил автоцентры LADA в Сургуте и Нижневартовске. Отмечается, что с 30 января текущего года гендиректор «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров стал единоличным обладателем одноименной самарской компании.

"Форвард-Авто" приобрел автосалоны LADA в Нижневартовске и Сургуте

 

Компания «Форвард-Авто» как раз и владела вышеупомянутыми автосалонами. Рустам Бахтияров подтвердил в СМИ осуществление сделок, предусматривающих покупку автодилеров. Сумма сделки остается тайной, но сообщается, что фирма не намерена покупать дилерские центры в других российских регионах.

На автомобильном рынке положительно отозвались о заключенных сделках. Такие решения позитивно скажутся на положении компании, благодаря этому можно будет повышать выгоду. Также отмечено, что LADA не покинула свои позиции и точно получит первые места в РФ.
Дмитрий Павличко
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