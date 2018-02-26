"Форвард-Авто" приобрел автосалоны LADA в Нижневартовске и Сургуте

Компания «Форвард-Авто» как раз и владела вышеупомянутыми автосалонами. Рустам Бахтияров подтвердил в СМИ осуществление сделок, предусматривающих покупку автодилеров. Сумма сделки остается тайной, но сообщается, что фирма не намерена покупать дилерские центры в других российских регионах.
На автомобильном рынке положительно отозвались о заключенных сделках. Такие решения позитивно скажутся на положении компании, благодаря этому можно будет повышать выгоду. Также отмечено, что LADA не покинула свои позиции и точно получит первые места в РФ.