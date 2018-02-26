Fiat Chrysler откажется от выпуска дизельных машин к 2022 году

Машиностроительный альянс Fiat Chrysler Automobiles намерен прекратить производство дизельных легковых автомобилей в 2022 году. Об этом свидетельствует стратегия развития, которую представят летом нынешнего года.

Дмитрий Павличко

Причины прекращения сборки таких авто связывают с уменьшением их востребованности среди европейских автолюбителей и большие затраты, связанные с исполнением норм вредных выбросов. Как сообщают автоэксперты, цена разработки моторов, которые соответствуют законодательным нормам, будет на 20% больше.FCA хоть и остановит сборку дизельного транспорта, но двигатели с ДТ в качестве опции предложат для коммерческого транспорта и пикапов. Отметим, что доля дизельных авто концерна достигает 40,6%.Ранее сообщалось, что немецкий Porsche прекратил сборку дизельных версий Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. Причины такого решения обусловлены более строгими правилами относительно вредных выбросов.