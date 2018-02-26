Toyota построит в Японии "мини-Нюрбургринг"

Японские разработчики из Toyota намереваются разработать в Японии новый исследовательский центр, в состав которого войдут 11 тестовых трасс. Одна из них будет считаться фактически аналогом знаменитого немецкого трека Нюрбургринг.

Дмитрий Павличко

Как сообщает пресса, длина данного трека достигнет 5,3 км. Такой центр разместится в префектуре Айти на острове Хонсю. Общая же квадратура полигона составит 650 га. Отмечается, что финансовые вложения в проект будут равны 2 800 000 000 долларов. Центр откроет свои двери в 2023 году, а всего на работу примут 3 300 работников.Кроме того, японский машиностроитель собирается построить еще и новый автозавод. Сообщается, что Нюрбургринг построили весной 1927 года. В то же время на нем состоялись марафоны. В настоящее время на треке проводятся гонки DTM, GP2 и других серий. Трасса довольно популярна, на ней еще проводят тест-драйвы новых авто.