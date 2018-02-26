Toyota построит в Японии "мини-Нюрбургринг"

Как сообщает пресса, длина данного трека достигнет 5,3 км. Такой центр разместится в префектуре Айти на острове Хонсю. Общая же квадратура полигона составит 650 га. Отмечается, что финансовые вложения в проект будут равны 2 800 000 000 долларов. Центр откроет свои двери в 2023 году, а всего на работу примут 3 300 работников.
Кроме того, японский машиностроитель собирается построить еще и новый автозавод. Сообщается, что Нюрбургринг построили весной 1927 года. В то же время на нем состоялись марафоны. В настоящее время на треке проводятся гонки DTM, GP2 и других серий. Трасса довольно популярна, на ней еще проводят тест-драйвы новых авто.