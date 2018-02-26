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| | Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

Сегодня, 16:00
Согласно данным пресс-службы Changan Motor Rus и аналитического агентства «АВТОСТАТ», в скором времени завод бренда Changan в Липецкой области начнет производить кроссоверы Changan CS7. Данная модель китайской сборки реализуется в России с конца 2017 года. 

 

Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

 

Представители российского офиса китайского бренда Changan во время беседы с журналистами озвучили планы по развитию модельной линейки для рынка РФ. Отмечается, что в первую очередь разработчики планируют наладить локальное производство нового кроссовера Changan CS75, который пока импортируется из Китая. На данный момент завод Changan в Липецкой области проходит модернизацию и готовится к старту сборки.

Кроме того, разработчики планируют провести рестайлинг компактного кроссовера Changan CS35, производство которого также налажено в Липецкой области. Примечательно, что данная модель в 2016 году была выпущена тиражом в 365 единиц, а в 2017 году этот показатель вырос до 2 000 автомобилей. Реализация кроссовера в 2017 году составила 1 388 штук.

Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

 

Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

 

Сборку "китайца" Changan CS75 наладят в России

 

В 2018 году липецкий завод Changan в общей сложности планирует выпустить 2 300 автомобилей. В дальнейшем российская линейка китайского бренда пополнится новым кроссовером, минивэном, хэтчбеком и седаном.
Васисуалий Мурчалов
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