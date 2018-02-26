Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

Сегодня, 14:32
Британские машиностроители практически завершили разработку нового кроссовера Jaguar I-Pace, и озвучили дату его премьеры. Презентация автомобиля состоится в рамках онлайн-трансляции 1 марта текущего года.

 

Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

 

Кроссовер Jaguar I-Pace выступит первым серийным электрокаром в истории британского бренда. Уже сейчас более тысячи автолюбителей выразили заинтересованность в этой модели с помощью специального интернет-ресурса, что учитывает производитель. Именно для потенциальных покупателей британцы организовывают онлайн-премьеру новинки, в рамках которой будут озвучены характеристики, модификации, комплектации и ценники на автомобиль. По завершении презентации производитель даст старт приему заказов на кроссовер.
 
Британские машиностроители считают, что новый кроссовер Jaguar I-Pace станет не просто новой главой в истории марки, но и выступит своего рода революционером на глобальном рынке. Между тем, на данный момент нет официальных подробностей о характеристиках автомобиля. Известно лишь, что 200 тестовых прототипов кроссовера проехали 1,5 миллиона миль, чтобы разработчики смогли в полной мере оценить свое детище. Модель испытывалась при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

 

Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

 

По московскому времени онлайн-премьера кроссовера Jaguar I-Pace начнется в 21:00. «Физический» дебют автомобиля состоится в рамках мотор-шоу в Женеве.

Иван Головин
Новости по теме
Китайцы «клонировали» электрический кроссовер Jaguar I-Pace до его выхода
Китайцы «клонировали» электрический кроссовер Jaguar I-Pace до его выхода

Китайцы «клонировали» электрический кроссовер Jaguar I-Pace до его выхода. Британский вседорожник должен отправиться на рынок в следующем году, однако уже

Jaguar озвучил дату дебюта первого электрокроссовера I-Pace
Jaguar озвучил дату дебюта первого электрокроссовера I-Pace

Представители британского бренда Jaguar назвали дату официальной премьеры своего первого кроссовера, оснащенного электрической силовой установкой. Новый

Jaguar начал тестировать гибридный кроссовер J-Pace
Jaguar начал тестировать гибридный кроссовер J-Pace

Британский автопроизводитель Jaguar начал тестировать гибридный внедорожный кроссовер J-Pace, который будет габаритнее, чем модель F-Pace. Этот автомобиль

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости