Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

Британские машиностроители практически завершили разработку нового кроссовера Jaguar I-Pace, и озвучили дату его премьеры. Презентация автомобиля состоится в рамках онлайн-трансляции 1 марта текущего года.

Кроссовер Jaguar I-Pace выступит первым серийным электрокаром в истории британского бренда. Уже сейчас более тысячи автолюбителей выразили заинтересованность в этой модели с помощью специального интернет-ресурса, что учитывает производитель. Именно для потенциальных покупателей британцы организовывают онлайн-премьеру новинки, в рамках которой будут озвучены характеристики, модификации, комплектации и ценники на автомобиль. По завершении презентации производитель даст старт приему заказов на кроссовер.

Британские машиностроители считают, что новый кроссовер Jaguar I-Pace станет не просто новой главой в истории марки, но и выступит своего рода революционером на глобальном рынке. Между тем, на данный момент нет официальных подробностей о характеристиках автомобиля. Известно лишь, что 200 тестовых прототипов кроссовера проехали 1,5 миллиона миль, чтобы разработчики смогли в полной мере оценить свое детище. Модель испытывалась при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

По московскому времени онлайн-премьера кроссовера Jaguar I-Pace начнется в 21:00. «Физический» дебют автомобиля состоится в рамках мотор-шоу в Женеве.

Иван Головин