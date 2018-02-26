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| | Новый внедорожник LADA 4X4 будут собирать в Бразилии

Новый внедорожник LADA 4X4 будут собирать в Бразилии

Вчера, 20:00
На страницах бразильских автомобильных изданий появилась новость о том, что в Южной Америке может быть налажено серийное производство LADA 4X4 нового поколения. Отмечается, что в 1990-х годах внедорожник «Лада Нива» пользовался спросом на автомобильном рынке Бразилии.

Новый внедорожник LADA 4X4 будут собирать в Бразилии

 

Бразильское издание Gazeta Do Povo сообщает, что в обозримом будущем на автомобильном рынке страны дебютирует внедорожник LADA 4X4 нового поколения. Отмечается, что официальные представители компании «АвтоВАЗ» пока никак не комментируют появившиеся данные, а бразильские журналисты ссылаются на инсайдеров в компании Renault-Nissan.

Стоит напомнить, что российский внедорожник в середине 1990-х годов реализовывался на рынках Южной Америки под именем «Лада Нива». Модель пользовалась стабильным спросом, но позже продажи автомобиля были прекращены.

Инсайдеры уточнили, что до бразильских дилерских центров доберётся LADA 4X4 нового поколения, который в настоящий момент разрабатывается в Тольятти. Премьера модели в Южной Америке состоится в 2021 году, а производить внедорожники будут на бразильской площадке компании Renault. Отметим, что пока нет никакой официальной информации о LADA 4X4 нового поколения.
Васисуалий Мурчалов
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