Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

Руководство шведской премиальной марки Volvo рассматривает возможность полного отказа от дальнейшего инвестирования в разработку ДВС. Вместо этого производитель намерен сосредоточиться на создании «зеленого» транспорта и уже с 2019 года представить для каждой из своих моделей модификации с электромотором или гибридной силовой установкой.

О планах по отказу Volvo от ДВС рассказал главный исполнительный директор шведской марки Хокан Самуэльссон. По его словам, нынешняя линейка бензиновых моторов станет для Volvo последней. Топ-менеджер подчеркнул, что даже переход производителя на шасси SPA следующей генерации в 2021 году не помешает бренду отказаться от использования ДВС. При этом Хокан Самуэльссон признал, что на новую платформу будут устанавливаться старые агрегаты, но они пройдут серьезную модификацию.

В Volvo главной целью в ближайшие годы станут высокопроизводительные гибридные модели. Все они должны стать заднеприводными, а потому они получат иной характер управления. Хокан Самуэльссон подчеркнул, что нишевыми моделями (шутинг-брейк, купе или пикап) шведская марка не намерена заниматься.

Накануне шведы показали семейный универсал Volvo V60. Машина осталась при ДВС, однако для нее также предусмотрены две комбинированные установки. Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Стокгольме. Основой для модели послужила модульная платформа SPA.

Иван Головин