Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

Сегодня, 12:22
Руководство шведской премиальной марки Volvo рассматривает возможность полного отказа от дальнейшего инвестирования в разработку ДВС. Вместо этого производитель намерен сосредоточиться на создании «зеленого» транспорта и уже с 2019 года представить для каждой из своих моделей модификации с электромотором или гибридной силовой установкой.

 

Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

 

О планах по отказу Volvo от ДВС рассказал главный исполнительный директор шведской марки Хокан Самуэльссон. По его словам, нынешняя линейка бензиновых моторов станет для Volvo последней. Топ-менеджер подчеркнул, что даже переход производителя на шасси SPA следующей генерации в 2021 году не помешает бренду отказаться от использования ДВС. При этом Хокан Самуэльссон признал, что на новую платформу будут устанавливаться старые агрегаты, но они пройдут серьезную модификацию.
 
В Volvo главной целью в ближайшие годы станут высокопроизводительные гибридные модели. Все они должны стать заднеприводными, а потому они получат иной характер управления. Хокан Самуэльссон подчеркнул, что нишевыми моделями (шутинг-брейк, купе или пикап) шведская марка не намерена заниматься.

 

Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

 

Volvo больше не будет разрабатывать новые ДВС

 

Накануне шведы показали семейный универсал Volvo V60. Машина осталась при ДВС, однако для нее также предусмотрены две комбинированные установки. Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Стокгольме. Основой для модели послужила модульная платформа SPA.

Иван Головин
Новости по теме
Volvo откроет в России еще 11 дилерских центров
Volvo откроет в России еще 11 дилерских центров

Отечественное представительство шведской премиальной марки Volvo сообщило, что в России в 2019 году могут появиться еще 11 дилерских центров бренда. Эти

Volvo отказывается от новых дизельных моторов
Volvo отказывается от новых дизельных моторов

Руководство шведской машиностроительной компании Volvo отказывается от создания новых дизельных моторов. Данное решение обусловлено высокой стоимостью

В компании Volvo отказались от выпуска компактных моделей
В компании Volvo отказались от выпуска компактных моделей

Руководство шведского автоконцерна Volvo пришли к пониманию того, что необходимо прекращать производить компактные модели ниже 40-й серии. По мнению экспертов,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости