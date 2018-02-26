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| | Toyota Auris нового поколения готовится к дебюту в Женеве

Toyota Auris нового поколения готовится к дебюту в Женеве

Сегодня, 13:00
Японская компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение третьего поколения хэтчбека Toyota Auris, публичная премьера которого состоится 6 марта нынешнего года на мотор-шоу в Женеве, Швейцария. Пока не сообщается, будет ли продолжаться производство модели в кузове универсал.

Toyota Auris нового поколения готовится к дебюту в Женеве

 

На страницах европейских автомобильных изданий появилось первое тизерное изображение нового хэтчбека Toyota Auris, который готовится сменить поколение в третий раз. Ожидается, что на автосалоне в Женеве представят модель в кузове хэтчбек, но инсайдеры уверяют, что разработчики привезут в Швейцарию и универсал.

Стоит напомнить, что модели Toyota Auris могут вернуть название Corolla, но инсайдеры сообщили, что в Европе автомобиль будет продаваться под прежним именем. Ранее сообщалось, что Toyota Auris будет переименован в Corolla, что должно вернуть модели популярность в странах ЕС.

Toyota Auris нового поколения готовится к дебюту в Женеве

 

Toyota Auris нового поколения готовится к дебюту в Женеве

 

Новый хэтчбек Toyota Auris спроектирован на базе нового модульного шасси TNGA, которое уже легло в основу актуальной генерации Toyota Camry и Toyota Prius. Ожидается, что под капотом модели расположится гибридный двигатель, который выполнен на основе 2,0-литрового бензинового мотора. В качестве аккумулятора будет использоваться никель-металлогидридный блок.
Васисуалий Мурчалов
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