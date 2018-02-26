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| | Китайцы запускают продажи электрического ситикара Chery eQ1

Китайцы запускают продажи электрического ситикара Chery eQ1

Сегодня, 11:14
Китайская компания Chery объявляет о старте продаж в Поднебесной нового полностью электрического ситикара Chery eQ1, который теперь доступен в четырёхместном формате. Отмечается, что цена модели равна 163 900 юаням (примерно 1 462 000 рублей), но благодаря льготам от государства покупателям новинка обойдётся всего в 57 800 юаней (515 000 рублей).

Китайцы запускают продажи электрического ситикара Chery eQ1

 

Новый Chery eQ1 дебютировал на автомобильном рынке КНР в четырехместном кузове, но раньше модель была доступна только с салоном с двумя посадочными местами. Внешность новой версии компактного электрокара мало чем отличается от двухместного варианта исполнения.

Под капотом нового Chery eQ1 скрывается электрический мотор мощностью в 41 лошадиную силу, который способен обеспечить максимальную скорость движения в 100 километров в час, чего, по мнению разработчиков, более чем достаточно для использования в городе. Запас хода составляет 180 километров, в ускоренном режиме зарядить литий-ионный блок можно всего за 30 минут.

Китайцы запускают продажи электрического ситикара Chery eQ1

 

Китайцы запускают продажи электрического ситикара Chery eQ1

 

В салоне четырехместного Chery eQ1 появилась большая мультимедийная система с сенсорным тачскрином, но в целом интерьер остался прежним. Селектор трансмиссии выполнен в виде вращающейся шайбы, что стало довольно оригинальным решением. Длина хэтчбека составляет всего 3 200 миллиметров.
Васисуалий Мурчалов
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