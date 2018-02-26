К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

Представители украинского офиса французского бренда Renault сообщили, что местные дилеры уже получили кроссоверы Renault Duster нового поколения. Отмечается, что публичная премьера новинки для Украины состоится в ближайшие дни, а продажи стартуют уже в апреле.

Украинские дилерские центры получили первые образцы нового кроссовера Renault Duster, который был представлен публично в 2017 году. Отмечается, что премьера состоится уже в ближайшее время, а приобрести новинку можно будет в апреле. Ожидается, что стоимость автомобиля составит 400 000 гривен, что эквивалентно 800 000 рублей.В плане внешности новая генерация Renault Duster от актуального поколения автомобиля отличается пересмотренной решеткой радиатора, а также посвежевшей передней оптикой. В салоне кроссовера появились новые сидения, руль с регулировкой, а также новая центральная консоль.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то бензиновая линейка моторов для нового Renault Duster будет представлена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью в 115 лошадиных сил, а также 1,2-литровым 125-сильным турбомотором. Поклонники дизельных установок смогут выбрать 1,5-литровый агрегат, который может генерировать 90 или 110 лошадиных сил.