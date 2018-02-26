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| | К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

Сегодня, 11:42
Представители украинского офиса французского бренда Renault сообщили, что местные дилеры уже получили кроссоверы Renault Duster нового поколения. Отмечается, что публичная премьера новинки для Украины состоится в ближайшие дни, а продажи стартуют уже в апреле.

К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

 

Украинские дилерские центры получили первые образцы нового кроссовера Renault Duster, который был представлен публично в 2017 году. Отмечается, что премьера состоится уже в ближайшее время, а приобрести новинку можно будет в апреле. Ожидается, что стоимость автомобиля составит 400 000 гривен, что эквивалентно 800 000 рублей.

В плане внешности новая генерация Renault Duster от актуального поколения автомобиля отличается пересмотренной решеткой радиатора, а также посвежевшей передней оптикой. В салоне кроссовера появились новые сидения, руль с регулировкой, а также новая центральная консоль.

К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

 

К украинским дилерам приехал Renault Duster нового поколения

 

Что касается технических характеристик, то бензиновая линейка моторов для нового Renault Duster будет представлена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью в 115 лошадиных сил, а также 1,2-литровым 125-сильным турбомотором. Поклонники дизельных установок смогут выбрать 1,5-литровый агрегат, который может генерировать 90 или 110 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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