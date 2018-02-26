Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

Разработчики из японской компании Nissan опубликовали первые официальные изображения нового рамного внедорожника Nissan Terra, который выполнен на основе популярного пикапа Navara. Отмечается, что новинка будет доступна в вариантах на пять и семь мест, а продажи внедорожника стартуют в 2018 году.

Судя по свежим фото, новый Nissan Terra получил массивную решетку радиатора и большую оптику, а противотуманные осветители вмонтированы в передний бампер. В целом новый внедорожник имеет множество сходств с пикапом Nissan Navara, который и стал основой для новинки.Что касается интерьера, то тут новый Nissan Terra практически полностью повторяет Nissan Navara, имея аналогичный руль, центральную консоль, приборную панель, а также схожий блок управления климат-контролем. В плане габаритов новый SUV сопоставим с прямыми конкурентами – Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero Sport.

Под капотом Nissan Terra расположился 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, который способен генерировать 184 лошадиные силы. На выбор клиентам предложат АКПП и «механику». Модель оснащается безальтернативным полным приводом. Продажи Nissan Terra на рынке Китая стартуют уже в 2018 году.

Васисуалий Мурчалов