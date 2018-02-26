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| | Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

Сегодня, 10:01
Разработчики из японской компании Nissan опубликовали первые официальные изображения нового рамного внедорожника Nissan Terra, который выполнен на основе популярного пикапа Navara. Отмечается, что новинка будет доступна в вариантах на пять и семь мест, а продажи внедорожника стартуют в 2018 году.

Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

 

Судя по свежим фото, новый Nissan Terra получил массивную решетку радиатора и большую оптику, а противотуманные осветители вмонтированы в передний бампер. В целом новый внедорожник имеет множество сходств с пикапом Nissan Navara, который и стал основой для новинки.

Что касается интерьера, то тут новый Nissan Terra практически полностью повторяет Nissan Navara, имея аналогичный руль, центральную консоль, приборную панель, а также схожий блок управления климат-контролем. В плане габаритов новый SUV сопоставим с прямыми конкурентами – Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero Sport.

Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

 

Nissan рассекретил внешность рамного внедорожника Terra

 

 

 
Под капотом Nissan Terra расположился 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, который способен генерировать 184 лошадиные силы. На выбор клиентам предложат АКПП и «механику». Модель оснащается безальтернативным полным приводом. Продажи Nissan Terra на рынке Китая стартуют уже в 2018 году.

Васисуалий Мурчалов
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