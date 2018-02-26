Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных иномарок в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали российский автопарк и выяснили, какие именно иномарки являются самыми распространенными и популярными в России. Примечательно, что ТОП-10 модельного рейтинга по-прежнему возглавляет американский Ford Focus.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации аналитиков, по состоянию на 1 января 2018 года самой распространенной в российском автопарке иномаркой является Ford Focus, на счету которого 715 000 регистраций. Второе место занимает японский Toyota Corolla, владельцами которого являются 699 000 россиян. Замыкает «тройку» лидеров корейский седан Hyundai Solaris, который смог достичь отметки в 674 200 единиц.В «пятерку» лидеров смогли попасть такие модели как KIA Rio и Renault Logan, которые по состоянию на начало 2018 года зарегистрированы 653 700 и 639 000 раз соответственно. Шестую строчку смог занять внедорожник Chevrolet Niva, на счету которого 582 500 регистраций.Замыкают ТОП-10 самых распространенных иномарок в автопарке России такие модели как Daewoo Nexia (422 200 регистраций), Volkswagen Polo (405 000 регистраций), Toyota Camry (395 000 регистраций) и Volkswagen Passat (370 000 регистраций). Всего в России числится порядка 26 000 000 моделей иностранных брендов.