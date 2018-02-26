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| | Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

Сегодня, 05:00
Обозреватели одного из отечественных специализированных порталов обнародовали рендерные изображения нового BMW X5. Свое видение кроссовера создавали на основе различных шпионских фотографий.

Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

 

Согласно информации, обнародованной профильными СМИ, внешность новинки сохранит свой узнаваемый вид, но изменениям подвергнутся детали. Увеличится радиаторная решетка, также поменяется боковое остекление задней части. Новинку должны оснастить внушительными задними осветителями, подобными тем, какие уже есть у BMW X3. Кроме того, изменится и салон обновленного кроссовера.

Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

 

Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

 

Новый BMW X5 построят на архитектурной платформе CLAR, на которой созданы BMW 5 Series и BMW 7 Series. Под капот новинка получит 4,4-литровый 600-сильный агрегат. Ожидается, что баварскую модель представят через несколько месяцев, но когда именно, неизвестно.
Дмитрий Павличко
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