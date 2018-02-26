Новый кроссовер BMW X5 представили на рендерах

Обозреватели одного из отечественных специализированных порталов обнародовали рендерные изображения нового BMW X5. Свое видение кроссовера создавали на основе различных шпионских фотографий.

Согласно информации, обнародованной профильными СМИ, внешность новинки сохранит свой узнаваемый вид, но изменениям подвергнутся детали. Увеличится радиаторная решетка, также поменяется боковое остекление задней части. Новинку должны оснастить внушительными задними осветителями, подобными тем, какие уже есть у BMW X3. Кроме того, изменится и салон обновленного кроссовера.

Дмитрий Павличко

Новый BMW X5 построят на архитектурной платформе CLAR, на которой созданы BMW 5 Series и BMW 7 Series. Под капот новинка получит 4,4-литровый 600-сильный агрегат. Ожидается, что баварскую модель представят через несколько месяцев, но когда именно, неизвестно.