Назван ТОП-5 ожидаемых электрокаров грядущего Женевского автошоу

Крупнейший в мире автосалон, приходящий в Женеве, начнёт работать для представителей СМИ уже 6 марта, все остальные могут посетить мероприятие 9 марта. Эксперты назвали самые ожидаемые новинки на электротяге, дебют которых состоится на данном мотор-шоу.

Первое место досталось электрокроссоверу Hyundai Kona Electric, который продемонстрируют публике в двух исполнениях с разными двигателями. Новинка станет первым в истории южнокорейской марки электрокаром и сможет преодолевать без подзарядки до 470 км.

Новый Mercedes EQ C с запасом хода в 500 км занял вторую строчку рейтинга. Ожидается, что машину укомплектуют сразу двумя электрическими двигателями, при этом других подробностей о новинке пока нет. Представленный ранее концепт позволяет примерно представить, как будет выглядеть грядущий электрокар.

Одним из наиболее ожидаемых «зелёных» авто был назван также Jaguar I-Pace, его батареи можно будет всего за 45 минут зарядить до 80%. Далее следует французский Renault Zoe, который получит новый 110-сильный электромотор и литий-ионный аккумулятор на 41 кВт/ч.

На пятой позиции разместился SsangYong e-SIV Electric Concept, запас хода которого будет достигать 450 км. Концептуальный кроссовер оснастят агрегатом с отдачей 190 лошадиных сил, а его предельная скорость составит 150 км/ч

Яна Васильева